Администрация президента Армении изучает письмо экологов о проекте Амулсара

Администрация президента Армении изучает направленное экологами письмо о проекте Амулсара. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил президент Армении Армен Саркисян.

«Как вы знаете, группа экологов передала мне документ о проекте Амулсара. Сейчас администрация президента изучает его. Этот вопрос будет направлен в правительство, чтобы были даны соответствующие оценки и решения, если таковые имеются», - сказал Армен Саркисян.

23 мая в Ереване состоялась акция протеста «Амулсар без шахт». Акция началась около сквера Маштоца, участники пошли к резиденции президента Республики Армения Армена Саркисяна. Армен Саркисян присоединился к молодежи, выслушал их и обещал быстро ответить. Инициатива «Амулсар без шахты» завершилась танцем, в котором также принял участие президент Армении Армен Саркисян.