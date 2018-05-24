Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ по делам Армении во главе с Джузеппе Галатти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, с точки зрения укрепления демократии в Армении премьер-министр подчеркнул важность процесса мониторинга ПАСЕ и сотрудничества с Советом Европы. Никол Пашинян отметил, что последние изменения произошли в Армении по воле народа и исключительно мирным путем.

“Это означает, что демократия в Армении уже является состоявшимся фактом и находится на довольно высоком уровне. Наше правительство намерено сделать эту реальность постоянной. Для нас приоритеты имеют внеочередные парламентские выборы, и необходимо обеспечить законодательные и технические условия для проведения свободных и справедливых выборов", - сказал премьер-министр, выразив убежденность в том, что выборы отразят волю народа.

По словам Никола Пашиняна, в течение последних двух десятилетий выборы не отражали волю народа, и решение всех проблем необходимо начать отсюда. «Наша миссия состоит в том, чтобы вернуть народу власть и его бесспорное право формировать правительство. Я считаю важным этапом установления демократии не только приход, но и уход власти свободным, справедливым и демократическим путем», - подчеркнул премьер-министр.

Никол Пашинян придал большое значение шагам, направленным на укрепление основополагающих ценностей Совета Европы в нашей стране, в то же время выразив свою обеспокоенность в связи с некоторыми попытками использовать ПАСЕ в качестве платформы для обсуждения нагорно-карабахского конфликта. Никол Пашинян подчеркнул, что есть одна платформа для урегулирования карабахского вопроса и переговоров - формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Содокладчики поздравили Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра и заверили, что события в Армении придадут новый импульс развитию и укреплению демократии в стране.

В ходе встречи собеседники коснулись приоритетов правительства Армении, борьбы с коррупцией, монополиями, возможных политических событий и ряда других вопросов.