Арам Ананян подчеркнул важность повышения читательской медиаграмотности

Директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян подчеркнул важность различения ложных новостей, отметив, что средства массовой информации должны укрепить свой бренд и сделать все возможное, чтобы повысить читательскую медиаграмотность. Об этом он заявил на пресс-конференции участников саммита мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума

Отвечая на вопрос о том, как должны частные международные компании, правительства или международные организации заниматься проблемой различения ложной информации, Арам Ананян отметил, что в данной ситуации нужно обращать больше внимания традиционным средствам массовой информации и не бояться критики, а, наоборот, создавать новый дискурс среди СМИ и общества.

«Нас тоже волнует такой вопрос, как “fake news”, распространение ложной информации. В мире социальных медиа, где зачастую наш читатель, наша аудитория давно не различает бренды, потому что, когда мы спрашиваем их про какую-то новость, они говорят, что прочитали это на Facebook или в Твиттере. Кликая на определенную новость, никто не смотрит на источник. И мои коллеги правильно сказали о нашей миссии, о нашем бренде. Нам нужно усиливать свои бренды, нам нужно делать все возможное и невозможное, чтобы у нашего читателя поднималась медиаграмотность, потому что мы сейчас видим, что наш читатель становится более грамотным. Они уже более или менее научились различать, и это не та ситуация, которая была несколько лет назад», - сказал Арам Ананян.

Он добавил, что он не знает, насколько глубоко пойдет этот процесс, однако привел пример Армении, где более или менее авторитетные читатели, более или менее солидные люди, которые создают некий климат в социальных сетях, блогеры, полупрофессиональное сообщество стали более медиаграмотными.

«Нас волнует другой вопрос. Нас волнует тот факт, что те площадки, на которых идет обсуждение важных вопросов социальные площадки сами решают, какой аудитории что выдавать. И здесь есть большая проблема. Проблема в том, что в обществе могут появиться архипелаги обсуждения: в обществах будут поляризироваться мнения. И то, что важно для меня, будет абсолютно не важно для вас. И мне будет казаться, что я окружен обществом, которое думает, как я, а вы будете думать наоборот», - сказал директор агентства “Арменпресс”.