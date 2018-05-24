ЦИК предоставила Спартаку Сейраняну мандат депутата Национального Собрания Армении
Центральная избирательная комиссия Армении приняла решение предоставить мандат депутата Национального Собрания Армении члену АРФ “Дашнмакцуюн” Спартаку Сейраняну. Как сообщает Арменпресс, на внеочередном заседании ЦИК рассмотрела протокол председателя Национального Собрания Ара Баблояна о прекращении депутатских полномочий члена АРФД Армена Бабаяна.
Центральная избирательная комиссия обсудила протокол и передала мандат депутата АРФ “Дашнакцутюн” Армена Бабаяна, срок полномочий которого прекращен, следующему кандидату в пропорциональном списке АРФД Спартаку Сейраняну.
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