Доклад: количество миллиардеров в мире достигло рекордного уровня

В 2017 году количество миллиардеров увеличилось на 15% и достигло рекордного количества. Как передает Арменпресс, об этом говорится в переписи миллиардеров, проведенной аналитической компанией Wealth-X.

Всего компания насчитала 2754 миллиардера в мире. Общее их состояние увеличилось по сравнению с 2016 годом на 24% и также достигло рекордных показателей.

Больше всего миллиардеров в США: 680 человек с общим состоянием в 3,2 триллиона долларов. Следом за ним идут Китай (338; 1,1 триллиона) и Германия (152, 466 миллиарда). Россия заняла шестое место, с 96 миллиардерами, состояние которых оценивается в 351 миллиард долларов.

В целом по количеству миллиардеров Азия впервые обошла Северную Америку.

"В быстро меняющейся геополитической обстановке влияние этой исключительной группы лиц на мировую экономику продолжает расти", — пишут авторы доклада.

Им удалось установить и некоторые другие тенденции. В частности, количество женщин-миллиардеров выросло на 18%. Кроме того, состояние миллиардеров увеличивалось в более быстром темпе, чем население мира.

Также установлено, что миллиардеры стали больше фокусироваться на благотворительности и вкладывать средства в такие сферы, как образование, здравоохранение, а также в общественные движения и культурные организации.

Первая десятка стран из списка Wealth-X представлена 65% от общего количества миллиардеров и 71% от общего количества их доходов, подчеркивают авторы.