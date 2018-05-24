С детьми, как ребенок, а с подростком – как подросток: Армен Саркисян рассказал о своих подходах в общении

Президент Республики Армения должен иметь разные подходы во взаимодействии с различными слоями общества. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Армении Армен Саркисян после торжественной церемонии вручения премий президента Республики Армения, коснувшись вопроса журналиста о том, что угощение детей мороженым получило большой отклик среди общества.

“Президент Республики должен чувствовать себя ребенком с маленькими детьми, подростком - с подростками, в случае необходимости, должен разговаривать с ними и танцевать. Он должен держаться со зрелыми людьми как зрелый человек, а с солдатами, как солдат. Но я не знаю, как президент должен держать себя с журналистами ... (улыбается). Возможно, нужно держаться свободно и честно отвечать на вопросы. Когда не буду президентом, я не могу сказать все, что вы хотите, но теперь я должен говорить то, что правильно, входит в полномочия президента”, - сказал Армен Саркисян.