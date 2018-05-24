Коалицию США обвинили в гибели тысяч мирных жителей в Сирии и Ираке

В результате авиаударов возглавляемой США международной коалиции в Ираке и Сирии, по оценке британской мониторинговой группы Airwars, были убиты 9,6 тысячи мирных жителей, как передает Арменпресс, об этом пишет The Telegraph. Исследователи называют этот показатель худшим со времен войны во Вьетнаме.

Они отмечают, что коалиция ответственна за гибель более чем трети из 25 тысяч гражданских лиц, убитых в этих странах с начала активной военной кампании против джихадистов в 2014 году. Официально представители коалиции признают гибель в результате своих действий 883 мирных жителей, что в 10 раз меньше цифры, которую приводят в Airwars.