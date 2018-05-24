Перечислены главные причины гибели в отпусках

Составлен рейтинг самых распространенных причин гибели туристов во время отпуска. Как передает Арменпресс, об этом сообщает South China Morning Post.

Первое место возглавили дорожные инциденты, в которых путешественники чаще всего погибают из-за непристегнутого ремня безопасности.

Вторую позицию в рейтинге заняли наркотики. По последним данным, только на популярном курорте Гоа, Индия, за последние 12 лет от наркотиков скончалось 245 иностранцев.

Следующей распространенной причиной смерти на отдыхе назвали утопление. Как отметил источник, путешественники часто думали, что «обладают сверхспособностями» и им не грозят несчастные случаи. Так, в Китае из 700 погибших в 2017 году туристов более трети захлебнулись в воде.

Алкоголь также стал нередкой причиной инцидентов с летальным исходом. Например, в Испании большое количество отдыхающих погибло после того, как люди пытались спрыгнуть нетрезвыми в бассейн с балкона.

Пятое место заняли смертельные инциденты с животными, среди которых змеи, собаки, бегемоты, акулы, слоны и комары, переносящие малярию.

Завершило рейтинг известное у туристов занятие — селфи.