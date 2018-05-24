Могерини: смена президента США не означает, что сделку по Ирану можно отменить
Смена президента США не означает, что соглашение по ядерной программе Ирана можно отменить.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, выступая в четверг на Европейском саммите по бизнесу в Брюсселе.
"Если ты подписал соглашение, то оно будет действовать. Президент США изменился, но соглашение осталось", - сказала она, подчеркнув, что таков принцип международных соглашений. "У нас должна быть предсказуемость, иначе никто не будет вести переговоры друг с другом, если завтра соглашения можно будет отменить", - отметила Могерини.
Дональд Трамп еще в ходе своей избирательной кампании обещал добиться пересмотра этого документа. 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Он обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.