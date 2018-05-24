«Даже за кусок хлеба, если ничего другого у меня не будет – я должна петь»: Королева армянского джаза Татевик Ованнисян – на родине

«Элла (Элла Фицджеральд) из Еревана», «Королева советского джаз-вокала», «Первая леди джаза» - Татевик Ованнисян вернулась на родину, она выступит с концертами в Гюмри, затем – в Ереване.

Первый ее концерт в Гюмри состоится 25-го мая, в театре имени Асжемяна, затем в Ереване она выступит 26-го мая – в клубе «Меццо», 27-го и 30—го мая – в концертном зале имени Арама Хачатуряна. Как передает «Арменпресс», до начала турне Татевик Ованнисян встретилась с журналистами.

Татевик Ованнисян – о серии армянских концертов под названием «Lady jazz»

В программе, конечно, прозвучит классика джаза, а также обработки армянских мотивов и песен. Программа довольно новая – будут представлены бразильские песни и американский стандарт,

…После смерти матери (Офелии Амбарцумян – ред.) я долго не могла петь. Не могла говорить. Это мой первый концерт в Армении послее ее смерти. здесь у меня всегда бывают положительные эмоции, ведь это моя земля...

«Горячий, теплый народ»

Армянский народ, как и несколько других народов - «горячий», благодаря этой теплоте мы по другому воспринимаем музыку. В Армении есть фанаты джаза, они были еще тогда, когда никто не понимал у нас сути джаза.

… для меня особенным явлением становится то, что представители иных народов приходят учиться армянской музыке. У меня были студенты, которые работали слугами, чтобы иметь возможность оплатить уроки. Это дорогого стоит.

... В этом году мне не удастся поехать в Арцах, к сожалению, не вышло. Мои музыканты до сих пор помнят нашу прежнюю поездку в Арцах.

Армянская душа

В армянской музыке иностранцев, прежде всего, привлекает душа. Не люблю хвалить армян, но факт, что в нашей музыке есть особая глубина.

Не будет в ближайшее время других Татевик Ованнисян

К сожалению, таковых не вижу. У меня много интересных учеников, они учатся, потом вдруг выходят замыж, рожают детей и оставляют песню.

Таких как я – в мире мало. Даже за кусок хлеба, если ничего другого у меня не будет – я должна петь. Я не хвалюсь, меня этот вопрос мучит, но пока я не виделаа такого, чтобы сказать – очень хорошо. Полный текст – по адресу https://armenpress.am/arm/news/934761.html

Роза Григорян