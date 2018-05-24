В Каталонии задержали 22 человека за незаконное финансирование референдума

Испанская полиция и спецпрокуратура по борьбе с коррупцией проводят широкомасштабную операцию в Каталонии в связи с нелегальным финансированием так называемого референдума о независимости 1 октября 2017 года и других мероприятий сторонников независимости региона.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным агентства Europa Press, уже задержаны 22 человека и не исключены новые аресты. Среди задержанных депутат от партии "Вместе за Каталонию" Франсеск де Далмасес.

Как сообщает Высший суд Каталонии, подразделение по экономическим и финансовым преступлениям полиции и прокуратура по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании Совета Барселоны, зданиях женералитета Каталонии и других учреждениях. В обысках принимают участие в том числе направленные из Мадрида сотрудники полиции, которые помимо Барселоны, работают в Таррагоне и Жироне.

Расследование продолжалось более года и в ходе него выяснилось, что из бюджета через различные компании на счета ассоциаций и организаций, выступающих за независимость, были переведены два миллиона евро.

Возбуждены дела по обвинениям в хищениях госсредств, злоупотреблении служебным положением, совершении противозаконных сделок государственными чиновниками, подделке документов и мошенничестве при оказании денежной помощи.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% проголосовали за независимость. 27 октября каталонский парламент провозгласил независимость, после чего правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, распустило женералитет и парламент, провело новые выборы. Суды возбудили несколько десятков уголовных дел.