"Лето любви" в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

В Лондоне проходит ежегодный фестиваль цветов Chelsea Flower Show. Уже больше столетия одна из крупнейших цветоводческих выставок Европы размещается на территории Королевского госпиталя Челси, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Лето любви" — так звучит тема фестиваля в этом году. Выбор темы связан со свадьбой британского принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая.

Главный организатор фестиваля — Королевское садоводческое общество, основанное аж в 1804 году. Общество ежегодно приглашает к участию в выставке цветоводов, селекционеров и ландшафтных дизайнеров, которые представляют новые сорта растений, эстетические концепции. Ежегодно на выставке специалисты со всего мира представляют свои конкурсные сады — обычно их более сорока.

В это время в городской среде также устанавливаются инсталляции из цветов Chelsea in Bloom. Арт-фестиваль проводится в 13-й раз.

Мероприятие продлится до 26 мая.