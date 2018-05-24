СМИ: КНДР ликвидировала свой единственный ядерный полигон

Церемония демонтажа единственного ядерного полигона КНДР состоялась в четверг в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто. Как передает Арменпресс, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

"Процедура ликвидации ядерных объектов на полигоне проведена в присутствии иностранных журналистов", - отмечает агентство.

Репортеры из пяти стран, включая Великобританию, Китай, Россию, США и Южную Корею, были приглашены властями КНДР для наблюдения за демонтажем ядерного полигона в районе Пхунгери. Такое условие в МИД страны объяснили "ограниченным пространством" на самом полигоне.

Договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в Пханмунджоме.



