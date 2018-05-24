Ален Симонян обещает продолжать свою деятельность по решению проблем Еревана

Член фракции «Елк» Ален Симонян прореагировал на досрочное приостановление его мандата члена Совета старейшин Еревана со стороны мэра Еревана Тарона Маргаряна. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на своей странице в Facebook. По его словам, этот шаг мэра Еревана Тарона Маргаряна был сделан с использованием всевозможных лазеек в законодательстве.

«Скажу, что этот шаг юридически спорен, даже неправомочен, поскольку мне не было дано право выбора, и мэр сделал это не из юридических побуждений, а чтобы избавиться от меня»,- сказал Симонян.

Он уверяет, что обещает продолжать свою деятельность по решению проблем Еревана, чем он занимался даже тогда, когда не был вовлечен в политику. Он сказал также, что попросит свою фракцию обеспечить его присутствие на заседании совета старейшин Еревана 30-го мая.

Как сообщалось ранее, мэр Еревана Тарон Маркарян отправил в ЦИК Армении протокол о досрочном приостановлении мандата члена Совета старейшин Еревана от блока «Выход» Алена Симоняна. Центральная избирательная комиссия Армении получила протокол о досрочном приостановлении мандата члена Совета старейшин Еревана от блока «Выход» Алена Симоняна. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь ЦИК Армении Эрминэ Арутюнян. «ЦИК Армении созовет заседание и обсудит этот вопрос»,- сказала она.

Как сообщалось ранее, член фракции "Елк" Ален Симонян сложил депутатские полномочия после первого заседания парламента, в ходе которого принял присягу. В НС Армении Алена Симоняна может сменить Ани Хачатрян от партии «Анрапетутюн». Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян в ходе заседания парламента во вторник, 22 мая, представил депутатов, к которым перешли мандаты сложивших полномочия парламентариев.

Согласно утвержденному Центальной избирательной комиссией протоколу, вакантные места депутатов заняли следующие по спискам данных партий кандидаты.

В частности, от блока "Елк" мандаты получили Ален Симонян, Грачья Акопян, Овик Агазарян, Айк Конджорян. Ален Симонян после заседания Национального Собрания представил заявление руководству Национального Собрания о прекращении своих депутатских полномочий.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.