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На первенстве Европы по ушу-кунгфу армянские спортсмены завоевали 11 медалей


На 17-м первенстве Европы по ушу-кунгфу, которое проходило в Москве, армянские спортсмены завоевали 11 медалей: 1 золотую, 7 серебряных и 3 бронзовых.

Как передает «Арменпресс», особо отличилась и золотую медаль – в одном из видов соревнований, и серебряную – в другом, завоевала Таня Ованнисян.


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