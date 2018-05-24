На первенстве Европы по ушу-кунгфу армянские спортсмены завоевали 11 медалей

На 17-м первенстве Европы по ушу-кунгфу, которое проходило в Москве, армянские спортсмены завоевали 11 медалей: 1 золотую, 7 серебряных и 3 бронзовых.

Как передает «Арменпресс» , особо отличилась и золотую медаль – в одном из видов соревнований, и серебряную – в другом, завоевала Таня Ованнисян.