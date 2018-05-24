Метеорологи прогнозируют в Армении град
На территории Армении
После полудня и в первой половине ночи с 24-29 мая в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгосметеоцентра МЧС Армении.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.
В городе ЕреванПосле полудня и в первой половине ночи с 24-29 мая ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
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