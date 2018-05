Никки Хейли освистали на встрече со студентами в Хьюстонском университете

Студенты Хьюстонского университета чуть не сорвали выступление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Видеозапись инцидента опубликовал в Twitter журналист Си Джей Верлеман, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Когда дипломат поднялась на трибуну, в зале раздался гул, а затем люди начали выкрикивать: "Никки Хейли, ты не спрячешься. Ты потакаешь геноциду". На записи также слышно, как Хейли шепчет: "О, господи".

Таким образом студенты выразили протест против политики США в отношении Палестины.

В секторе Газа уже несколько дней продолжаются протесты против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Для подавления выступлений израильские солдаты открывали огонь на поражение. В столкновениях погиб 61 человек.

На прошлой неделе Хейли демонстративно покинула зал заседания Совета Безопасности во время выступления представителя Палестины Рияда Мансура.

"Nikki Haley, you can't hide. You're enabling genocide."



-Students at University of Houston give the US Ambassador the welcome she deserves.



You can also hear her mutter, "Oh, Jesus!" under her breath.. pic.twitter.com/8yrtnYuaII