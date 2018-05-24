Никки Хейли освистали на встрече со студентами в Хьюстонском университете
Студенты Хьюстонского университета чуть не сорвали выступление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Видеозапись инцидента опубликовал в Twitter журналист Си Джей Верлеман, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Когда дипломат поднялась на трибуну, в зале раздался гул, а затем люди начали выкрикивать: "Никки Хейли, ты не спрячешься. Ты потакаешь геноциду". На записи также слышно, как Хейли шепчет: "О, господи".
Таким образом студенты выразили протест против политики США в отношении Палестины.
В секторе Газа уже несколько дней продолжаются протесты против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Для подавления выступлений израильские солдаты открывали огонь на поражение. В столкновениях погиб 61 человек.
На прошлой неделе Хейли демонстративно покинула зал заседания Совета Безопасности во время выступления представителя Палестины Рияда Мансура.
"Nikki Haley, you can't hide. You're enabling genocide."— CJ Werleman (@cjwerleman) 23 мая 2018 г.
-Students at University of Houston give the US Ambassador the welcome she deserves.
You can also hear her mutter, "Oh, Jesus!" under her breath.. pic.twitter.com/8yrtnYuaII