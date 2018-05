Создатель «Симпсонов» анонсировал выход мультсериала для взрослых

Премьера нового мультсериала Disenchantment («Разочарование») от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга состоится 17 августа. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Mashable в четверг, 24 мая.

Disenchantment станет первым проектом Грейнинга за почти 20 лет. Шоу расскажет историю о сильно пьющей молодой принцессе Бин, ее злобном компаньоне-эльфе Эльфо и ее личном демоне Люси. Мультсериал будет состоять из десяти эпизодов и выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

«Вообще Disenchantment будет о жизни и смерти, любви и сексе и о том, как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов, несмотря на то, что нам твердят всякие старейшины, маги и прочие козлы», — описывал свой новый проект Грейнинг в 2017 году.

«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, он выходит с 1987 года. Шоу насчитывает 29 сезонов и было продлено до 30-го. Грейнинг также создал мультсериал «Футурама», который выходил с 1999-го по 2013 год.

Drink it in, peasants! @Disenchantment, the latest series from The Simpsons creator Matt Groening, premieres August 17 on Netflix. pic.twitter.com/INr3mDOzuB