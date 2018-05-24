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NYT: Apple договорилась с Volkswagen о создании беспилотной машины для своих сотрудников


Корпорация Apple заключила с германским автоконцерном Volkswagen соглашение о создании беспилотного автомобиля для своих сотрудников. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По ее данным, речь идет о переоборудовании минивэна T6 Transporter производства Volkswagen в самоуправляемый шаттл, которым пользовались бы сотрудники Apple.

Ранее американская компания выступала с амбициозными планами, пытаясь договориться с такими компаниями, как BMW и Mercedes-Benz, о создании коммерческой линейки полностью самоуправляемых электромобилей. Однако эти переговоры ни к чему не привели, прежде всего из-за чрезмерных требований Apple, которая настаивала на передаче ей полного контроля над дизайном и технологической составляющей будущих авто, пишет газета.

Теперь же Apple отказалась от прежних планов, сосредоточившись на создании беспилотного шаттла, который мог бы перевозить сотрудников корпорации.

 

 




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