СМИ: Deutsche Bank сократит более 7 тыс. рабочих мест
Deutsche Bank намерен сократить штат сотрудников с нынешних 97 тыс. человек до менее чем 90 тыс. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг сообщило агентство DPA.
По его сведениям, на ежегодном собрании, которое пройдет в четверг во Франкфурте, также ожидаются новые выборы в совет директоров банка.
По итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль крупнейшего коммерческого банка Германии упала в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до €120 млн.
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