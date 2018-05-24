Меркель: только часть предприятий ЕС последует санкциям США в отношении Ирана

Санкции Вашингтона в отношении Тегерана приведут к уходу с иранского рынка лишь части компаний Евросоюза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Доме народных собраний.

"В результате введения этих санкций только часть европейских компаний будет вынуждена уйти из Ирана. В то же время, возможно, что еще многие предприятия придут на этот рынок. <…> Однако мы солидарны с китайской стороной и считаем, что существующее соглашение по Ирану должно сохраняться", - подчеркнула она.

Канцлер подчеркнула, что Берлин намерен придерживаться прежних договоренностей по Ирану, которые были достигнуты в ходе многочисленных дипломатических усилий многих государств и носят конструктивный характер, поскольку прочие варианты урегулирования иранской проблемы "более нестабильны".

Ангела Меркель находится в Китае с двухдневным визитом, в ходе которого она также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Главная цель этой поездки - обсуждение вопросов торгово-экономического характера, некоторых ключевых проблем региональной и глобальной значимости.





