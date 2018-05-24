Израиль построит 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан

Израиль построит в поселениях на Западном берегу реки Иордан 2,5 тыс. единиц жилья. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

"На следующей неделе мы одобрим строительство 2,5 тыс. новых единиц жилья в Совете по планированию в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега), из которых 1,4 тыс. будут построены немедленно", - написал министр в Twitter.



