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Израиль построит 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан


Израиль построит в поселениях на Западном берегу реки Иордан 2,5 тыс. единиц жилья. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

"На следующей неделе мы одобрим строительство 2,5 тыс. новых единиц жилья в Совете по планированию в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега), из которых 1,4 тыс. будут построены немедленно", - написал министр в Twitter.


 




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