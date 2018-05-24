В Ларсе армянским автобусам не разрешают въехать на территорию РФ

На российско-грузинской границе, на КПП Ларса, автобусам с армянскими госномерами не разрешают въехать на территорию РФ, мотивируя тем, что водители должны иметь новые лицензии. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и ИТ-отрасли, ведутся переговоры для разрешения ситуации.

На КПП Ларса скопились автобусы, осущетвляющие нерегулярные перевозки. Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и ИТ-отрасли, прежние лицензии б ыли в силе до 1-го июня сего года, однако российская сторона начала требовать новые лицензии прежде срока договоренностей.