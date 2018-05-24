В Армении военнослужащие ЮВО сдали кровь нуждающимся больным

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе подготовительного периода приняли участие в патриотической акции «Стань донором! Сдай кровь, нуждающимся больным!»

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в акции приняли участие более 500 военнослужащих и членов их семей, которые безвозмездно сдали на исследование и хранение кровь и ее компоненты в Банк крови г. Гюмри. При необходимости собранная кровь будет использоваться для спасения пострадавших и лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями в Армении.

В среднем, каждый военнослужащий сдал порядка - 350-400 мл крови. В общем, было собрано около 200 литров крови и ее компонентов.

«Для нас это традиционное мероприятие, которое проводится в соединении регулярно дважды в год перед началом летнего и зимнего периодов обучения», - сказал начальник филиала №3 1602 военного клинического госпиталя подполковник медицинской службы Эждер Рагимов.

В российском соединении в Закавказье «Дни донора» проходят с 2011 года и приобрели традиционный характер. Нынешняя акция в текущем году стала уже двенадцатой по счету. В общей сложности за семь лет в акции приняли участие более 3 тыс. человек, которые сдали порядка полутора тонн донорской крови.