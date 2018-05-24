Семь человек погибли при теракте в Багдаде

Не менее семи человек стали жертвами теракта в парке в Багдаде, еще 16 пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг информагентство Associated Press.

Взрывное устройство привел в действие смертник. Сообщается, что сотрудники полиции остановили его на входе в парк, однако он успел активировать бомбу. Если бы ему удалось пройти вглубь парка, жертв могло бы быть гораздо больше.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт.