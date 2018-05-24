За качество дорог должны отвечать как строители, так и технический надзор: Премьер- министр Армении Никол Пашинян

Правительство Армении на заседании 24 мая внесло дополнение в одно из своих решений, с целью разрешить французской компании «Сафеж» получить право на разработку документации и технический контроль за качеством работы в ходе реализации проекта по восстановлению и улучшению межгосударственной автомагистрали М-6 Ванадзор – Алаверди – граница Грузии.

Как передает «Арменпресс», проект решения представил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян. По его словам, французской компании «Сафеж» выданы соответствующие сертификаты со стороны профессионального органа – OPQIBI, а также сертификаты ISO.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поинтересовался, что, если впоследствии выяснится, что после соответствующих работ возникли вопросы относительно их качества, будет ли данная организация отвечать за это. «Строительная организация несет ответственность за свою работу, а технический надзор не несет ответственности за свой контроль? У нас должны быть гарантии, что надзорный орган будет нести ответственность за качество своего наблюдения», - сказал Пашинян. По его словам, в случае необходимости надо будет пойти и по пути соответствующих законодательных изменений.