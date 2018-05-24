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Зограб Мнацаканян принял делегацию секретариата Международной организации Франкофонии


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 24 мая принял директора офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии (МОФ) Жана-Луи Атангана Амугу и специального советника генерального секретаря Эрве Ладсу. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Приветствуя гостей, министр Мнацаканян подчеркнул, что власти страны придают большое значение организации саммита Международной организации Франкофонии и что будущее председательство Армении в высшей инстанции структуры является одним из основных приоритетов внешней политики Армении.

Поблагодарив за теплый прием, Жан-Луи Атангана Амугу передал Зограбу Мнацаканяну поздравления и добрые пожелания генерального секретаря МОФ в связи с назначением на должность министра иностранных дел.

Собеседники детально обсудили подготовку намеченного в Армении в 2018г. Ереванского саммита Франкофонии. В этом контексте министр Мнацаканян проинформировал о результатах совещания в расширенном составе у премьер-министра Никола Пашиняна, подчеркнув, что с целью проведения саммита на высоком уровне Армения мобилизовала все силы.

Участники встречи обсудили также ряд вопросов относительно содержания и организации саммита.

Как сообщалось ранее, на проходящей в Париже 34-й министерской конференции Международной организации  Франкофонии 26 ноября 2017 года был представлен ход подготовительных работ по  проведению саммита  МОФ в Ереване в 2018г.

Министр  иностранных дел Армении Эдвард Налбандян представил на  утверждение участников конференции сроки заседаний уставных органов МОФ, символ, лозунг и основные  темы обсуждений.

По предложению Армении, принято решение провести Ереванский саммит Франкофонии 11-12 октября 2018г., а заседания  уставных органов – согласно  следующему  графику: 7 октября – Постоянный совет Франкофонии, 8-9 октября – министерская конференция. 

«Жить вместе» - министерская конференция утвердила этот лозунг предстоящего Ереванского саммита. В этой  связи Эдвард Налбандян сообщил, что этот лозунг будет положен в  основу нового основополагающего документа – Ереванского пакта. По словам министра, Ереванский пакт отразит такие всеобщие  ценности, как  защита прав человека и народов,  демократия, межкультурный и межрелигиозный диалог, а также борьба  против ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и насаждение ненависти. 

Участники конференции посмотрели фильм об Армении, визитную карточку – об условиях проведения Саммита, о местах проведения  заседаний, инфраструктурах и организационных вопросах.

Предложения  Армении относительно Ереванского саммита и сроках сессий уставных органов МОФ, а также символа саммита, лозунга и основных тем обсуждения удостоились единогласного одобрения стран-участниц Франкофонии».


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