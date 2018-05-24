Зограб Мнацаканян принял делегацию секретариата Международной организации Франкофонии

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 24 мая принял директора офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии (МОФ) Жана-Луи Атангана Амугу и специального советника генерального секретаря Эрве Ладсу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Приветствуя гостей, министр Мнацаканян подчеркнул, что власти страны придают большое значение организации саммита Международной организации Франкофонии и что будущее председательство Армении в высшей инстанции структуры является одним из основных приоритетов внешней политики Армении.

Поблагодарив за теплый прием, Жан-Луи Атангана Амугу передал Зограбу Мнацаканяну поздравления и добрые пожелания генерального секретаря МОФ в связи с назначением на должность министра иностранных дел.

Собеседники детально обсудили подготовку намеченного в Армении в 2018г. Ереванского саммита Франкофонии. В этом контексте министр Мнацаканян проинформировал о результатах совещания в расширенном составе у премьер-министра Никола Пашиняна, подчеркнув, что с целью проведения саммита на высоком уровне Армения мобилизовала все силы.

Участники встречи обсудили также ряд вопросов относительно содержания и организации саммита.

Как сообщалось ранее, на проходящей в Париже 34-й министерской конференции Международной организации Франкофонии 26 ноября 2017 года был представлен ход подготовительных работ по проведению саммита МОФ в Ереване в 2018г.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян представил на утверждение участников конференции сроки заседаний уставных органов МОФ, символ, лозунг и основные темы обсуждений.

По предложению Армении, принято решение провести Ереванский саммит Франкофонии 11-12 октября 2018г., а заседания уставных органов – согласно следующему графику: 7 октября – Постоянный совет Франкофонии, 8-9 октября – министерская конференция.

«Жить вместе» - министерская конференция утвердила этот лозунг предстоящего Ереванского саммита. В этой связи Эдвард Налбандян сообщил, что этот лозунг будет положен в основу нового основополагающего документа – Ереванского пакта. По словам министра, Ереванский пакт отразит такие всеобщие ценности, как защита прав человека и народов, демократия, межкультурный и межрелигиозный диалог, а также борьба против ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и насаждение ненависти.

Участники конференции посмотрели фильм об Армении, визитную карточку – об условиях проведения Саммита, о местах проведения заседаний, инфраструктурах и организационных вопросах.

Предложения Армении относительно Ереванского саммита и сроках сессий уставных органов МОФ, а также символа саммита, лозунга и основных тем обсуждения удостоились единогласного одобрения стран-участниц Франкофонии».