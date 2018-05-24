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Каха Каладзе снимется в роли мэра в комедийном фильме


Мэр Тбилиси Каха Каладзе снимется в художественном фильме, в котором сыграет мэра, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Как сообщает агентство BM.ge, в Грузии снимут художественный фильм «Забытая мелодия». Проект осуществляется при поддержке тбилисской мэрии и Национальной администрации туризма.

По сюжету, в неизвестную ему до этого Грузию приезжает внук богатого словацкого бизнесмена. Он собирается выяснить тайну последнего желания деда.

По данным агентства, активное участие в съемках примет тбилисская мэрия, а Каха Каладзе сыграет в фильме роль молодого и энергичного мэра, который быстро и эффективно решает разные проблемы.

 

 




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