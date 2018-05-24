Тема дискуссии этого года: "Будущее журналистики в условиях новых вызовов". Бурное развитие цифровых технологий, социальных сетей и новых медиа ставит профессиональную журналистику перед новыми вызовами. “Есть ли будущее у традиционной журналистики в условиях стремительно меняющегося мира? Какие угрозы несут происходящие изменения? Будут ли востребованы традиционные медиа через десять лет, и если да, то в какой форме? Какие требования профессионального сообщества будут применимы к журналистам будущего? Сможет ли искусственный интеллект заменить журналиста в сфере сбора новостей?” – ответы на такие вопросы прозвучат на встрече.
Стартовал саммит руководителей крупнейших новостных служб. Директор «Арменпресс» Арам Ананян выступит на нем: Прямой эфир
Стартовал саммит руководителей крупнейших новостных служб. В рамках Петербургского международного экономического форума 24 мая под эгидой ТАСС в пятый раз проходит саммит мировых информационных агентств с участием более чем 20 стран. В саммите руководителей крупнейших новостных служб примет участие директор «Арменпресс» Арам Ананян, который также выступит с речью.
Арам Ананян выступит в тематических обсуждениях "Будущее журналистики в условиях новых вызовов", в которых примут участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, исполнительный директор Kyodo News (Япония) Хироки Сугита, вице-президент по международным новостям Associated Press (США) Иэн Филлипс и генеральный директор ANSA (Италия) Джузеппе Чербоне.