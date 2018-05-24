Стартовал саммит руководителей крупнейших новостных служб. Директор «Арменпресс» Арам Ананян выступит на нем: Прямой эфир

Стартовал саммит руководителей крупнейших новостных служб. В рамках Петербургского международного экономического форума 24 мая под эгидой ТАСС в пятый раз проходит саммит мировых информационных агентств с участием более чем 20 стран. В саммите руководителей крупнейших новостных служб примет участие директор «Арменпресс» Арам Ананян, который также выступит с речью.

Арам Ананян выступит в тематических обсуждениях "Будущее журналистики в условиях новых вызовов", в которых примут участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, исполнительный директор Kyodo News (Япония) Хироки Сугита, вице-президент по международным новостям Associated Press (США) Иэн Филлипс и генеральный директор ANSA (Италия) Джузеппе Чербоне.