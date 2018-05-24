Премьер-министр Армении попросил Гарегина Чукасзяна прекратить голодовку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил по телефону с председателем инициативы «Основополагающий парламент» и попросил Гарегина Чукасзяна прекратить голодовку. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель его аппарата Эдуард Агаджанян.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил по телефону с председателем инициативы «Основополагающий парламент» и попросил Гарегина Чукасзяна прекратить голодовку. Присоединяюсь к нему»,- пишет руководитель аппарата Эдуард Агаджанян.

Вечером 18-го мая с Чукасзяном встретился президент Армении Армен Саркисян и призвал его прекратить голодовку. На днях Гарегина Чукасзяна навестил католикос Гарегин Второй.

Председатель «Учредительного парламента» вместе с Жирайром Сефиляном, Варужаном Аветисяном, Павлом Манукяном, Гарегином и Геворгом Сафарянами был арестован по подозрению в организации массовых беспорядков накануне мероприятий по случаю 100-летней годовщины Геноцида армян, 24 апреля 2015 года. Через несколько дней они были освобождены, в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

По сообщению СК Армении, в рамках расследуемого в Главном следственном управлении Следственного комитета уголовного дела возникла необходимость в исполнении следственных действий с участием Гарегина Чукасзяна и нескольких других лиц, и в рамках определенной законом процедуры были отправлены повестки, однако Чукасзян не явился в следственный орган.

Оказалось, что он изменил место жительства, не осведомляя об этом должным порядком следственный орган. Таким образом, нарушены требования избранной меры пресечения.

Решением суда, в отношении председателя «Учредительного парламента» Гарегина Чукасзяна в качестве меры пресечения было избрано задержание, сам Чукасзян объявлен в розыск.

В результате проведенных сотрудниками СНБ и полиции оперативных мероприятий, 24-го апреля сего года на улице Атенка в Ереване был обнаружен и подвергнут приводу Гарегин Чукасзян.

57-летний Гарегин Чукасзян с июля 2016 года находился в розыске по ст. 225 УК Армении – за организацию массовых беспорядков, с назначенной мерой пресечения в виде задержания. Через несколько дней его отпустили по ходатайству депутатов НС Армении Арарата Мирзояна и Лены Назарян. С 24-го апреля сего года он объявил голодовку.