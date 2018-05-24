По вопросу выявления лиц, обогатившихся с помощью коррупционных цепочек, есть подвергнутые приводу лица: директор СНБ

СНБ Армении с 23-го мая начала активные действия по выявлению лиц, обогатившихся с помощью коррупционных цепочек. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор СНБ Артур Ванецян.

«Предварительные оперативные сведения подтвердились, некоторых мы пригласили, есть подвергнутые приводу лица, идет работа, и в ближайшие дни общественность получит информацию об этом. Это сложная, объемная работа, ее надо сделать так, чтобы ни у кого не возникло вопросов, все будет сделано на профессиональном уровне»,- сказал директор СНБ Артур Ванецян.

Он не ответил на вопрос, есть ли среди подозреваемых высокопоставленные лица.

Что касается сведений, распространяемых в прессе о том, будто готовятся материалы против мэра Еревана Тарона Маргаряна, директор СНБ Артур Ванецян отметил, что такого нет, чтобы они намеренно готовили материалы против мэра Еревана Тарона Маргаряна или какого-либо другого высокопоставленного чиновника. «Мы не готовим целенаправленные материалы. Мы делаем нашу работу, и если в ходе работы выявляются те или иные сведения о противозаконных действиях тех или иных лиц, осуществляем возложенные на нас законом обязанности»,- сказал директор СНБ Артур Ванецян.

Новый директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян на встрече с руководителями СМИ 19 мая заявил, что проводятся активные действия для выявления коррупционных цепочек, использованных в совершенных в Армении ранее преступлениях. «Вскоре будут разоблачены люди, которые обогатились незаконно, действовали по коррупционным схемам», – заявил он. Руководитель СНБ, представляя подробности, отметил, что в рамках этих схем некоторые годами присваивали деньги у государства и обогащались незаконно. «Мы должны найти решения, чтобы эти суммы были возвращены, а не сажать их в тюрьмы, поскольку это не является решением вопроса», – заявил новый директор СНБ.

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна, 10-го мая Артур Ванецян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения. Отметим, что ранее с должности директора Службы национальной безопасности Республики Армения был освобожден Георгий Кутоян.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.