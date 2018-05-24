ООН снял санкции с членов делегации КНДР, которая поедет на встречу с Трампом

В среду комитет ООН предоставил освобождение от санкций всем членам северокорейской официальной делегации, которая поедет в Сингапур на встречу с президентом США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информагентство Associated Press.

С соответствующим предложением выступил представитель Сингапура в ООН, который отметил, что это необходимо не только для проведения саммита, но и для подготовки к нему.

Освобождение от санкций будет касаться любого члена делегации КНДР, конкретных имен в решении комитета нет. С них снят запрет на въезд в страны, являющиеся членами ООН, а также приостановлено решение о заморозке их активов за рубежом.