Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях

Facebook продолжит собирать информацию не только о своих пользователях, но также о лицах, которые не являются пользователями соцсети, но хотя бы раз применяли связанные с Facebook сервисы и приложения, включая WhatsApp. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованных в среду вечером пресс-службой Европарламента (ЕП) письменных ответах руководства компании Facebook на 18 вопросов евродепутатов.

Это заявление было направлено американской компанией в секретариат Европарламента после встречи 22 мая руководителя Facebook Марка Цукерберга с главами фракций ЕП для обсуждения проблемы защиты личных данных пользователей соцсети после скандала с их продажей маркетинговой компании Cambridge Analytica.

"Любой сайт или приложение, которое вы используете, должно получить какую-то информацию о вас просто для того, чтобы работали все его компоненты. Сайты и приложения, которые используют любой из сервисов Facebook, например кнопку Like, наши аналитические или рекламные продукты, при каждом их использовании отправляют информацию в компанию Facebook. Эта информация используется для создания отчетов о том, как люди пользуются этими сервисами, в целях безопасности или для улучшения продуктов", - говорится в документе.