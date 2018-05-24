Порошенко сообщил, что обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле

Президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ускорение переговоров по соглашению о свободной торговле между двумя странами. Как передает Арменпресс, об этом сообщил украинский президент в Twitter.

"С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону обсудили ускорение переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", — написал он.

Он добавил, что переговоры также коснулись сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.