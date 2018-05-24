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Эдуард Шармазанов отбыл в Словакию


24 мая вице-спикер НС, руководитель группы дружбы Армения – Словакия Э.Шармазанов по приглашению Национального Совета Словакии отбыл в Братиславу. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе визита вице-спикер НС встретится с Председателем Национального Совета Словакии А.Данко, руководителем группы дружбы Словакия – Армения Д.Тителом, выступит на открытии выставки под девизом “Парламентарии против геноцидов”, посвященной 70-летию принятия Генассамблеей ООН конвенции “О предупреждении и наказании преступления геноцида”. 


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