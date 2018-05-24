Не пейте много, осторожнее за рулем: министр ОН Армении приветствует выпускников из Парижа

Министр ОН Армении Араик Арутюнян приветствовал и поздравил выпускников из Парижа. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на своей странице в Facebook. Министр ОН Армении Араик Арутюнян поздравил выпускников и пожелал им всяческих успехов.

«Дорогие ученики, знаю, как сильно вы ждете последнего звонка. К сожалению, не смогу быть с вами, поскольку сейчас я в Париже. Здесь проходит саммит министров образования стран, следующих Болонской системе образования. Желаю вам хорошо провести этот день, и в школе, и вне ее. Знаю, что мэрия организует особые мероприятия, думаю, вы будете активно в них участвовать. Радуйтексь, наслаждайтесь, однако не пейте много, осторожнее за рулем – не надо омрачать этот день неприятными инцидентами»,- сказал министр ОН Армении Араик Арутюнян.

«В свете изменений в стране, и вам предстоит особая ответственность – учиться, меняться, получать образование, поскольку вы – будущие чиновники, специалисты»,- сказал министр ОН Армении Араик Арутюнян.

Последний звонок в Армении прозвенит 25-го мая.