Глава МИД ФРГ заявил, что США и Европа далеки от компромисса по иранской ядерной сделке

Европа и США все еще далеки от достижения компромисса по ядерному соглашению с Ираном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду в Вашингтоне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам встречи с главой американского внешнеполитического ведомства Майклом Помпео.

"Я думаю, мы далеки от [достижения] компромисса", - сказал Маас, которого цитирует агентство Reuters. По словам Мааса, он предложил Помпео организовать встречу с участием Германии, США, Великобритании и Франции по поводу иранского ядерного соглашения.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и Евросоюзом. Он обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.