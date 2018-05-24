Предъявлено обвинение в хулиганстве в составе группы на улице Улнеци

В рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела об инциденте 21 апреля на улице Улнеци жителю Еревана Андранику Исояну предъявлено обвинение в хулиганстве в составе группы лиц. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, около 13:30 часов 21 апреля несколько молодых людей с дубинками повредили автомобили и нанесли телесные повреждения гражданам. Личности потерпевших и предполагаемых преступников устанавливаются. Изучаются размещенные в Интернете видеозаписи. В рамках дела получены данные о том, что люди, прибывшие на двух автомобилях «Порш», избили дубинками граждан, перекрывших дорожное движение, повредили автомобили и нанесли водителям телесные повреждения. Установлена личность одного из хулиганов – это Андраник Исоян, 1988 г.р.

На основании добытых доказательств ему предъявлено обвинение в хулиганстве в составе группы лиц, ст. 258 УК Армении. Следователь представил в суд ходатайство о применении по отношению к нему ареста в виде меры пресечения.