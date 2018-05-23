Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть с честью: Генрих Мхитарян

Полузащитник «Арсенала» и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян считает, что сборная сделает все, чтобы выступить с честью.

«Хотя в последний раз я играл 10 дней назад, но я сохранил свою спортивную форму. Мы играли с этими противниками много лет назад, но они изменились, мы тоже изменились. Мы еще успеем познакомиться», - сказал Мхитарян во время встречи с журналистами после открытой тренировки.

Отвечая на вопрос Арменпресс о том, чего ожидать от переназначенного главного тренера сборной Вардана Минасяна, Мхитарян сказал: «Есть большие надежды. И у него большие ожидания от нас. Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть с честью и использовать эту уникальную возможность».

Коснувшись новичков сборной, капитан подтвердил, что он обменял несколько слов с новичком Араратом, который произвел хорошее впечатление. «Не было много времени, чтобы познакомиться с их возможностями. Я видел пару видеороликов, но это одно, а общение на поле - совсем другое», - сказал он.

Мхитарян также рассказал о Юре Мовсисяне, который после трехлетнего перерыва был приглашен в команду. «Надеюсь, сотрудничество с Юрой получится. Мы постараемся сделать все, чтобы помочь команде», - сказал футболист.

Сборная Армении по футболу будет сыграет со сборной Мальты 29 мая, а затем 4 июня со сборной Молдавии. Оба матча пройдут в Австрии.