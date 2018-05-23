За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 30 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 22 и 23 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 30 случай преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 10 случаев причинения телесных повреждений, 7 случаев кражи личного имущества, 4 случая мошенничества, 3 случая присвоения или растраты, по 1 случаю убийства, похищения человека, умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, хулиганства и взяточничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай причинения телесных повреждений, зарегистритован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 14 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.