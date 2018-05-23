В настоящее время Армения не ведет переговоров с Ираном о покупке газа

На данный момент Армения не ведет переговоры о покупке газа из Ирана. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

«Такие переговоры на данный момент не ведутся, потому что это очень сложный процесс, и мы должны полностью понять ситуацию, чтобы принять правильные решения», - сказал он.

В то же время министр подчеркнул, что есть, конечно, возможные варианты, и этот вопрос тоже должен быть обсужден.

Артур Григорян также отметил, что в настоящее время они ведут переговоры с Ираном в целях поддержания уровня обмена электроэнергией и газом и улучшения условий.