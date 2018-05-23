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Президент Республики Арцах принял делегацию Союза армянских юристов США


Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 мая принял делегацию Союза армянских юристов США.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся развития правовой сферы республики, расширения и углубления связей между Арцахом и Диаспорой.

Президент отметил востребованность такого сотрудничества, подчеркнув важную роль Союза армянских юристов США в этом деле.




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