Президент Республики Арцах принял делегацию Союза армянских юристов США

Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 мая принял делегацию Союза армянских юристов США.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся развития правовой сферы республики, расширения и углубления связей между Арцахом и Диаспорой.

Президент отметил востребованность такого сотрудничества, подчеркнув важную роль Союза армянских юристов США в этом деле.