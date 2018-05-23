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Пашинян считает, что внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены осенью


Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены осенью. Как сообщает Арменпресс, Пашинян отметил, что по этому вопросу возможны обсуждения с другими политическими силами.

«В нашем понимании выборы должны быть проведены осенью, но мы должны попытаться согласовать этот вопрос с восприятием других политических сил и попытаться достичь общих решений. Конечно, возможны дискуссии по этому вопросу», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что для его политической силы приоритетными являются честные и прозрачные выборы.




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