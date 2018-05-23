Пашинян надеется, что страны ЕС как можно скорее ратифицируют Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что страны-члены Евросоюза как можно скорее ратифицируют Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как сообщает Арменпресс, в ходе вопроса-ответа в парламенте депутат от РПА Армен Ашотян задал вопрос премьер-министру, напомнив, что Армения ратифицировала документ, и с 1 июня вступят в силу некоторые переходные положения.

«Хотя ранее Вы не очень положительно высказывались об этом соглашении, г-н Пашинян, но очевидно, что он должен быть реализован. Какие шаги предприняло правительство для реализации соглашения, которое вступит в силу с 1 июня?» - спросил Ашотян.

Премьер-министр Пашинян сказал, что они всегда уделяют внимание этому вопросу во время встречи с партнерами из ЕС. «Два дня назад этот вопрос обсуждался также на встрече с председателем сената Кипра. Мы надеемся, что партнеры из ЕС ратифицируют документ как можно скорее», - добавил он.

Армен Ашотян также спросил об объемах финансовой поддержки ЕС, предоставленных Армении. «В прошлом году был одобрен объем финансовой поддержки ЕС до 2020 года, который составляет для Армении 160 миллионов евро. Будет ли правительство вести переговоры об увеличении объема этой поддержки?» - спросил депутат.

Никол Пашинян ответил, что правительство будет работать над увеличением объемов финансовой помощи. «В ходе обсуждений с нами представители международного сообщества проявляют готовность оказать широкую финансовую поддержку. Мы очень рады этой готовности и должны обсудить практические вопросы для эффективного использования этой поддержки», - добавил премьер.

В то же время премьер-министр Пашинян заявил, что они считают, что в Армении есть ресурсы, некоторые из них находятся в тени, возможно, есть ресурсы в оффшорных зонах, есть также ресурсы среди армянского народа. «В этом смысле мы должны зафиксировать определенные изменения в статусе Армении. Нам нужно выбрать, какая поддержка нам нужна и в какой степени. У нас есть этот выбор, и мы будем максимально достойны в этом выборе, и никакой выбор не будет сделан за счет суверенитета и достоинства Армении», - сказал премьер-министр.