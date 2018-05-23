Азиатские индексы - 23-05-18

ТОКИО, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.18% и составил 22689.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.68% и составил 1797.31 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.41% и составил 3168.96 пункта, а HANG SENG снизился на 1.82% и составил 30665.64 пункта.