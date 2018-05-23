В Турции сообщили, когда США передадут первый F-35
Первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 будет передан Турции 21 июня, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции в среду.
"США передадут нам первый F-35 21 июня. Однако он не сразу окажется в Турции, самолет останется в США до ноября 2019 для обучения наших пилотов", — сказал собеседник агентства.
- 18:10 Министр обороны Армении встретился с российским коллегой
- 17:55 Президент Республики Арцах принял делегацию Союза армянских юристов США
- 17:48 ЛАГ прекратила сотрудничество с Гватемалой из-за переноса посольства
- 17:48 Пашинян считает, что внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены осенью
- 17:47 Пашинян надеется, что страны ЕС как можно скорее ратифицируют Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС
- 17:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-05-18
- 17:43 Азиатские индексы - 23-05-18
- 17:42 В Турции сообщили, когда США передадут первый F-35
- 17:38 СМИ: ядерный полигон в КНДР могут демонтировать 24 мая
- 17:15 Постоянное повышение уровня безопасности находятся в центре внимания правительства: Пашинян
- 17:06 МВД: Британия становится "кокаиновой столицей" Европы
- 17:04 Джонсон заявил, что хочет иметь служебный самолет
- 17:00 Банк Англии выяснил, что Brexit стоил £900 каждому домохозяйству Великобритании
- 16:57 Обеспечение мирного переговорного процесса является важнейшим принципом для Армении в нагорно-карабахском конфликте
- 16:54 Полноприводный Honda Civic сделали веселее с помощью колес от тележки
- 16:45 Аристократка удивила общественность купальником Бората
- 16:29 Глава МИД Ирана назвал суждения Помпео ложными и устаревшими
- 16:13 Рейтинг Порошенко на Украине опустился до рекордного минимума за пять лет
- 16:08 В Армении уволенным в запас военнослужащим ЮВО вручили капсулы с землёй Могилы офицеров Российской Империи
- 16:05 ЕС выделит в 2019 году дополнительно €1,5 млрд Турции для помощи мигрантам
- 16:01 Иран способен вернуться к прежним темпам развития ядерной программы
- 15:48 Отрасль ИТ является авангардом, ломающим преграды невозможного: премьер-министр Армении
- 15:21 Армен Саркисян лично встретился с членами инициативы «Амулсар без рудников» и даже станцевал с ними
- 15:18 Группа активистов перекрыла дорогу, ведущую к золотым рудникам Амулсара
- 15:11 Мощный экзоскелет весом более трех тонн показали в США
- 15:06 Журналистка остановила скачущего коня в прямом эфире
- 15:03 В Армении для военнослужащих ЮВО введено летнее меню
- 14:46 РФ продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы: Мария Захарова
- 14:38 Наира Зограбян считает вероятным проведение внеочередных выборов осенью
- 14:38 Лавров обсудил с новым главой МИД Армении союзническое взаимодействие и Карабах
- 14:32 Эдуард Шармазанов считает Тарона Маргаряна удавшимся мэром Еревана
- 14:28 Врачи из диаспоры готовы осуществлять в Армении различные программы
- 14:27 Директор «Арменпресс» Арам Ананян примет участие в саммите руководителей крупнейших новостных служб
- 14:24 Процесс выхода Украины из СНГ займет около года
- 14:23 Названа главная причина эпидемии рака в мире
13:55, 19.05.2018
Просмотрели 1224 раз В Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида понтийских греков
10:56, 16.05.2018
Просмотрели 1110 раз По делу о коррупционном скандале ПАСЕ применил по отношению к 4 депутатам от Азербайджана санкции
11:40, 21.05.2018
Просмотрели 1052 раз Вместо семи лет – за семь дней: Армен Саркисян – о пробуждении в людях гражданского чувства
10:47, 17.05.2018
Просмотрели 1038 раз Левон Тер-Петросян: Угрожающее государственности опасное положение
21:54, 22.05.2018
Просмотрели 946 раз США готовы рассмотреть вопрос о включении Армении в грантовую программу корпорации «Вызовы тысячелетия»