В Турции сообщили, когда США передадут первый F-35

Первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 будет передан Турции 21 июня, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции в среду.

"США передадут нам первый F-35 21 июня. Однако он не сразу окажется в Турции, самолет останется в США до ноября 2019 для обучения наших пилотов", — сказал собеседник агентства.