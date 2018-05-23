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В Турции сообщили, когда США передадут первый F-35


Первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 будет передан Турции 21 июня, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции в среду.

"США передадут нам первый F-35 21 июня. Однако он не сразу окажется в Турции, самолет останется в США до ноября 2019 для обучения наших пилотов", — сказал собеседник агентства.

 

 




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