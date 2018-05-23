СМИ: ядерный полигон в КНДР могут демонтировать 24 мая

Демонтаж северокорейского ядерного полигона Пхунгери может быть произведен в четверг. Как сообщило в среду агентство Yonhap, такие сведения оно получило от находящихся в КНДР южнокорейских журналистов, передает Арменпресс.

"Представитель властей КНДР сообщил на встрече с журналистами в Вонсане, что демонтаж может состояться уже в четверг, если позволят погодные условия", - отмечает агентство. В то же время точная дата и время церемонии ликвидации полигона журналистам озвучена не была.

Агентство также сообщает, что репортеры покинули гостиницу в Вонсане и отправились на автобусе на вокзал, откуда поезд должен будет доставить их в уезд Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто. Расстояние между двумя пунктами составляет 416 км, однако состояние железнодорожных путей не позволяет поездам двигаться быстрее 35 км/ч. Таким образом, на дорогу уйдет не менее 12 часов.

По прибытии на место репортеры пересядут на автомобили и проедут еще 21 км до самого ядерного полигона, после чего им предстоит пройти несколько километров пешком.

Договоренность о закрытии ядерного полигона и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на переговорах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына 27 апреля. МИД КНДР 12 мая объявил, что публичная церемония закрытия пройдет в один из дней в период с 23 по 25 мая в зависимости от погодных условий.