Постоянное повышение уровня безопасности находятся в центре внимания правительства: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что военно-техническое сотрудничество с Россией будет постоянно развиваться. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Пашинян в ответ на вопрос депутата Миграна Погосяна о том, когда было достигнуто соглашение с российской стороной о приобретении систем противовоздушной обороны “Тор”. Пашинян отметил, что прямой ответ на этот вопрос является государственной тайной, но коснулся армяно-российского сотрудничества во всех сферах, в том числе в военно-технической сфере.

«Могу сказать, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи мы говорили о необходимости дальнейшего углубления армяно-российских отношений во всех направлениях, в том числе о военно-техническом сотрудничестве, и мы надеемся, что это сотрудничество постепенно станет более эффективным. Между руководством Армении и Россией существует определенная атмосфера взаимного доверия, и мы надеемся, что эта атмосфера еще больше углубится в будущем», - сказал премьер-министр Пашинян.

На вопрос о том, поставляется ли эти система противовоздушной обороны “Тор” в Армению в соответствии с новыми соглашениями или в рамках недавней кредитной сделки, премьер-министр сказал: «Мы обсуждали эту кредитную сделку в парламенте и до ратификации, и мы никогда не обсуждали такие вопросы открыто. Надеюсь, что вы не ожидаете, что мы обсудим эти проблемы в открытом формате. Я могу заверить вас, что потребности Вооруженных Сил, постоянное повышение уровня безопасности находятся в центре внимания правительства», - сказал Пашинян.