МВД: Британия становится "кокаиновой столицей" Европы
Великобритания быстро становится одним из основных европейских потребителей кокаина, заявил заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Коммуникационные технологии открыли много новых возможностей торговцам наркотиками: они получили безопасную среду для общения и могут как никогда быстро заводить связи, считает Уоллес, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Распространение технологий шифрования позволяет наркоторговцам избавляться от промежуточных этапов на пути к покупателю. "Молодые люди сегодня могут заказать наркотики, а у банд - албанских, сербских или даже местных - появилась возможность поставлять большие количества прямо к порогу", - говорит замминистра.
"В то же время Британия быстро становится крупнейшим потребителем кокаина в Европе, то есть существует высокий спрос со стороны потребителей", - добавил политик.
В Британии действительно употребляется немало кокаина. Как говорится в прошлогоднем исследовании Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, английский Бристоль находится на шестом месте по употреблению наркотика в Европе - в этом городе каждый день употребляется 754,7 миллиграммов кокаина на тысячу человек.
Лондон стабильно входит в четверку европейских городов с наиболее высоким потреблением кокаина, особенно по выходным.
На первом месте в антирейтинге - Барселона, три из пяти верхних строчек занимают города Швейцарии.
По статистике Управления ООН по наркотикам и преступности за 2016 год, около 2,25% взрослого населения Англии и Уэльса употребляют кокаин. В Шотландии цифра чуть выше - 2,5%.