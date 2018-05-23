Великобритания быстро становится одним из основных европейских потребителей кокаина, заявил заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Коммуникационные технологии открыли много новых возможностей торговцам наркотиками: они получили безопасную среду для общения и могут как никогда быстро заводить связи, считает Уоллес, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Распространение технологий шифрования позволяет наркоторговцам избавляться от промежуточных этапов на пути к покупателю. "Молодые люди сегодня могут заказать наркотики, а у банд - албанских, сербских или даже местных - появилась возможность поставлять большие количества прямо к порогу", - говорит замминистра.

"В то же время Британия быстро становится крупнейшим потребителем кокаина в Европе, то есть существует высокий спрос со стороны потребителей", - добавил политик.

В Британии действительно употребляется немало кокаина. Как говорится в прошлогоднем исследовании Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, английский Бристоль находится на шестом месте по употреблению наркотика в Европе - в этом городе каждый день употребляется 754,7 миллиграммов кокаина на тысячу человек.

Лондон стабильно входит в четверку европейских городов с наиболее высоким потреблением кокаина, особенно по выходным.

На первом месте в антирейтинге - Барселона, три из пяти верхних строчек занимают города Швейцарии.

По статистике Управления ООН по наркотикам и преступности за 2016 год, около 2,25% взрослого населения Англии и Уэльса употребляют кокаин. В Шотландии цифра чуть выше - 2,5%.