Джонсон заявил, что хочет иметь служебный самолет

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что был бы не прочь иметь в своем распоряжении самолет для рабочих поездок, и дал понять, какого цвета этот самолет быть не должен, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время члены кабинета министров и члены королевской семьи для официальных поездок могут пользоваться самолетом Королевских ВВС Voyager, который в 2016 году был модернизирован по инициативе тогдашнего премьера Дэвида Кэмерона. Ремонт и переоснащение обошлись в 10 миллионов фунтов стерлингов, однако сам Кэмерон на нем успел слетать только один раз. После того как Voyager перешел к следующему премьеру Терезе Мэй, он получил прозвище Thereasy Jet.

"Я могу так сказать о Voyager: это отличный самолет, но его очень трудно заполучить. Он, кажется, не бывает свободным. Не знаю, кто на нем летает, но он никогда не бывает свободен. И вообще, почему он обязательно должен быть серым?", — заявил Джонсон журналистам.

Другие служебные самолеты, которые может использовать МИД Великобритании, по словам Джонсона, хороши, но им уже под 40 лет.

Во время последнего турне по странам Латинской Америки Джонсон летал обычными рейсами, причем в Перу он летел с пятичасовой пересадкой в Испании.

"Мы, ребята из Форин-офиса, выносливы. Нас не пугают пересадки, мы ночуем в самолетах", — заверил он.